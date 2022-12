रोहतकः बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ MBBS विद्यार्थियों ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से की ये मांग

हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ पीजीआईएमएस के एमबीबीएस विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है. बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने रविवार देर शाम कैंडल मार्च भी निकाला. आंदोलनकारियों को आईएमए रोहतक, रेवाड़ी और गुरुग्राम का भी समर्थन मिल रहा है. दरअसल बॉन्ड पॉलिसी वापस लेने की मांग को लेकर एमबीबीएस के विद्यार्थी पिछले 34 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. (MBBS students take out candle march in Rohtak) (bond policy in haryana)

अजय चौटाला का दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बताया जीरो

अजय चौटाला भिवानी दौरे पर रहे यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वहां के लोगों को रैली (jjp rally in bhiwani) के लिए न्योता दिया. उन्होंने भिवानी रैली के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई.

फतेहाबाद में सरपंच से मारपीट: अवैध कब्जा छुड़वाने गए थे, लोगों ने पीटा

फतेहाबाद के भट्टू कलां में अवैध कब्जा छुड़वाने गए नवनियुक्त सरपंच प्रहलाद सिंह के साथ मारपीट (sarpanch assaulted in fatehabad) का मामला सामने आया है. सरपंच प्रह्लाद की शिकायत पर पुलिस ने जितेंद्र समेत गांव के ही दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस को दी शिकायत में सरपंच प्रहलाद सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे (illegal possession in bhattu kalan) की शिकायत पाकर वो मौके पर गया था. जिसके बाद वहां अवैध कब्जा कर रहे व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की. इसका वीडियो भी सामने आया है.

गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड: हरियाणा बॉर्डर से पांचों बदमाश गिरफ्तार

गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के सभी आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा (Gangster Raju Theth murder case) बॉर्डर से दबोच लिया है. ये हत्यारे वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे. जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमों को लगा रखा था.

गन्ना मिल परिसर में किसानों ने दूसरे दिन भी की नारेबाजी, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

हरियाणा के दी पलवल सहकारी चीनी मिल परिसर में मिल शुरू होते ही बंद होने के कारण किसानों का धरना प्रदर्शन (farmers Protest in palwal) दूसरे दिन भी जारी रहा. किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मिल सुचारू रूप से नहीं चलेगी. तब तक उनका धरना प्रदर्शन भी यूं ही जारी रहेगा.

पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों से बीजेपी विधायक की बैठक, सांप निकलने से मचा हड़कंप

रविवार को होडल में विधायक जगदीश नायर वीआईपी सूट में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों से बैठक कर बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान वहां पर सांप (snake in bjp mla meeting palwal) निकल आया.

अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए मेडिकल शेड्यूल जारी, 6 दिसंबर तक यहां करें रिपोर्ट

हरियाणा में चरखी-दादरी सेना भर्ती द्वारा भिवानी भीम स्टेडियम में 12 नवंबर से 25 नवंबर तक सेना भर्ती का आयोजन किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया में जिसने फिजिकल ट्रायल क्लीयर कर लिया है. उन सभी प्रार्थियों के लिए मेडिकल शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

HTET की परीक्षा दे कर घर लौट रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत

हरियाणा के पानीपत में बड़ा सड़क हादसा (road accident in panipat) हो गया. जिसमें दंपति को मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवाया है.

फरीदाबाद में फार्म हाउस मालिक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

फरीदाबाद में अपराध की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला किडवाली गांव का है जहां एक फार्महाउस मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी (Murder in Faridabad) गई. वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Theft in Rewari: चोरों ने मकान का ताला तोड़ की लाखों की चोरी, शादी में गया था परिवार

रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन रेवाड़ी में चोरी के मामले सामने आ रहे हैं. चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. शहर के शिवनगर पार्ट-2 में यूपी के मथुरा निवासी संतोष गुप्ता का परिवार शादी समारोह में गया था. इसी बीच मकान सूना देख चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर धारूहेड़ा थान पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. (Theft in Rewari) (theft incident in shivnagar part 2 of rewari)