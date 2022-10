सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में द् सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में चोरी की घटना सामने आई है. बता दें कि त्योहार के चलते तीन दिन तक बैंक बंद चल रहे थे. जिसके चलते हुल्लाहेड़ी गांव में स्थिति बैंक में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की. हालांकि, इससे पहले भी इस बैंक में चार बार चोरी की घटना हो चुकी है. बताया जा रहा है कि चोर ने बैंक की दीवार तोड़कर बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की. वहीं दीवार तोड़ने में नाकाम चोरों ने गैस कटर खिड़की से काटकर बैंक के अंदर घुस गए. फिलहाल, सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

द् सोनीपत केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (The Sonipat Central Cooperative Bank Limited) के मैनेजर बलवान सिंह ने बताया कि बैंक में इससे पहले भी चार बार चोरी हो चुकी है. सीसीटीवी में भी चोर साफ नजर आ चुके हैं, लेकिन सोनीपत पुलिस चोरों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई है. उन्होंने बताया कि बैंक में तीन दिन की छुट्टी के बाद वह जब पहुंचे तो देखा कि बैंक में चोरी की गयी है. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

यह भी पढ़ें-फरीदाबाद पुलिस ने 10 हजार के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार

बैंक मैनेजर ने बताया कि चोरों ने पहले बैंक की पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश (Sonipat bank robbery) की. बैंक में जहां पर कैश रखा था उस तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की गई. बैंक मैनेजर ने बताया कि चोर डीवीआर को भी उठाकर ले गए हैं. बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और यह गांव से बाहर बना हुआ (Thieves break into bank in Haryana) है.



वहीं सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि हुल्लाहेड़ी गांव में बने ग्रामीण बैंक को चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की (theft in sonipat bank) है. चोर गैस कटर से खिड़की को काटकर बैंक के अंदर घुसे थे. चोर डीवीआर को उठाकर ले गए हैं. सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है. उन्होंने बताया कि बैंक से चोर कुछ भी ले जा पाने में नाकाम रहे है.