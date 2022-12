घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर सूने मकान में दाखिल हुए चोर

सोनीपत: शहर में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं. सोनीपत पुलिस चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है. यही कारण है कि चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है. पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर (Theft in house near Sonipat police station) स्थित शहर के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 15 (Theft in sector 15 in Sonipat) में बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगा दी. चोर मकान से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर मीडिया से दूरी बना रखी है.

शहर के पॉश इलाके में स्थित मकान सेक्टर 27 के पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है. वहीं भाजपा विधायक के मकान से यह महज 400 मीटर की दूरी पर है. इसके बावजूद चोर पॉश और वीआईपी इलाके में सेंधमारी करने में कामयाब हो गए. चोरों ने मकान में रखे 5 लाख रुपए के आभूषण तथा करीब 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया.

पुलिस थाने से 100 मीटर दूरी पर हुई वारदात: घटना की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता नैंसी ने बताया कि वे लोग परिवार सहित तीन-चार दिन के लिए मनाली गए हुए थे. जब वह वापस घर लौटे तो घर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई मिली. इस पर परिजन घबरा गए. परिजनों ने देखा कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और घर में रखे 5 लाख रुपए के आभूषण, 1 लाख रुपए नकद और अन्य कीमती सामान गायब था. चोरों ने थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे देख कर लगता है कि चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है. इस घटना ने पुलिस के रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

