सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत से चोरी का एक मामला सामने आया है. सोनीपत के कच्चे क्वार्टर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 75 हजार रुपये की चोरी (Punjab National Bank branch Sonipat) हुई है. हैरान करने वाली बात ये है कि यह चोरी बैंक के कैश काउंटर से हुई. बताया जा रहा है कि सोनीपत के रहने वाले एक बुजुर्ग कैश जमा करने के लिए बैंक में आये थे. बैंक में मौजूद एक चोर ने कैश काउंटर से ही उनके पैसे पार कर (Theft in Sonipat) दिए.

चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के मुताबिक सोनीपत के टीचर कॉलोनी (Theft in Sonipat Teacher Colony) के रहने वाले भीम सिंह 75 हजार रुपये सोनीपत कच्चे क्वार्टर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने के लिए गए थे. पीड़ित भीम सिंह ने जानकारी दी कि वहां पर सूट -बूट पहने एक शख्स ने उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया. पीड़ित भीम सिंह ने बताया कि चोर बिल्कुल बैंक का कर्मचारी लग रहा था. उन्होंने बताया कि लगभग एक घंटे तक चोर बैंक में ही इधर -उधर घूमता रहा.

सोनीपत में बुजुर्ग के साथ चोरी

पीड़ित ने बताया कि चोर ने इस तरह के कपड़े पहने थे कि उन्हें उस व्यक्ति पर जरा सा भी शक नहीं (Theft with old man in Sonipat) हुआ. पीड़ित भीम सिंह के मुताबिक चोर सभी को बैंक फॉर्म भरने की जानकारी दे रहा था. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने पैसों को कैश काउंटर की ओर रखा ही था कि चोर ने उन पैसों को वहां से पार कर दिया. पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है.

हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में सोनीपत निवासी भीम सिंह 75 हजार रूपये जमा करने के लिए बैंक गए थे, लेकिन बैंक में कैश काउंटर से उनके पैसे चोरी हो गए. पूरे मामले में शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं सीसीटीवी फुटेज से चोर की पहचान की जा रही है. अगर बैंक की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.