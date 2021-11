सोनीपत: हरियाणा के जिला सोनीपत में नेशनल कुश्ती महिला खिलाड़ी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला (Sonipat Attack Female Wrestler and her Family) हुआ है. हमलावरों ने खिलाड़ी निशा, उसके भाई और मां पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं. बताया जा रहा है कि इस हमले में खिलाड़ी निशा और उसके भाई सूरज की मौके पर मौत (Wrestler Nisha And His Brother Shot Dead) हो गई है. वहीं खिलाड़ी की मां धनपति की हालत गम्भीर है और रोहतक पीजीआई रैफर किया गया है.

इस वारदात को सोनीपत के गांव हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार के नाम से चल रहे अकेडमी में अंजाम दिया गया है. फिलहाल हमलावरों की जानकारी नहीं मिली है. इस मामले में सोनीपत की खरखोदा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

