सोनीपत: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (sidhu moose wala murder case) में एनआईए ने सोनीपत में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छपेमारी की. छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम शराब माफिया राजेश उर्फ राजू बसोदी को गिरफ्तार किया. राजेश उर्फ राजू बसोदी रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिप्पी का रिश्तेदार है. राजू बसोदी के पास विदेशी हथियार और आंतकवादी गतिविधियों को लेकर एनआईए जांच कर रही है.

बता दें कि मंगलवार सुबह हरियाणा के 10 जिलों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की. सोनीपत में भी एनआईए की टीम ने लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों के ठिकानों पर भी छापा (nia raid on gangsters in sonipat) मारा था. सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की. सुबह से ही स्थानीय पुलिस के साथ एनआईए की टीम ने दोनों शार्प शूटरों (nia raid on lawrence bishnoi sharp shooters) के घरों को खंगाला.

एनआईए की इस छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ रही. छापेमारी के दौरान ना किसी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर जाने दिया गया और ना ही किसी घर के व्यक्ति को बाहर जाने दिया गया. छापेमारी के दौरान एनआईए ने गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा के परिजनों से पूछताछ की और बैंक डीटेल, संपत्तियों के कागजों को खंगाला. बता दें कि राजू बसोदी और अक्षय पलड़ा पर उत्तर भारत में करीब दो दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर हैं.

खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग के साथी कुख्यात राजू बसोदी और उसके साथी अक्षय पलड़ा विदेशी हथियारों का प्रयोग करते हैं. ऐसे में इनके संबंध आतंकवादियों और खालिस्तान समर्थकों से होने की खबरें भी सामने आ रही हैं. इसी को लेकर एनआईए की टीम जांच कर रही है. बसोदी गांव का रहने वाला कुख्यात राजू बसोदी पर 13 हत्या और चार हत्या के प्रयास की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. इसके बल पर वो रंगदारी का धंधा चला रहा है. कुख्यात गैंगस्टर राजू बसोदी को एसटीएफ सोनीपत ने थाईलैंड से गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- एनआईए का गैंगस्टर्स पर बड़ा एक्शन: हरियाणा समेत 5 राज्यों के 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे

थाईलैंड में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे डी-पोर्ट कर हरियाणा लाया गया था. उत्तर भारत में आतंक का पर्याय बनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो विदेश से चला रहा था. वो हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, फिरौती आदि के मामले में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में नामजद रहा है. उसकी गिरफ्तारी के समय उस पर 4.80 लाख रुपये का इनाम था. वहीं उसका साथी अक्षय पलड़ा भी कई संगीन वारदात कर चुका है. बताया जाता है कि परिवार के सदस्य की ही हत्या वो अपराध की दुनिया में आया था. उसने जमीन के विवाद में अपने परिवार के ही सदस्य की हत्या कर दी थी. दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं.