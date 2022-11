सोनीपत: इंडस्ट्रियल सिटी सोनीपत में अपराध रूकने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला सोनीपत के नेशनल हाईवे पर स्थित शराब ठेके से सामने आया है. जहां दो नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर शराब खरीदने आये और सेल्समैन की नकदी लूट कर फरार हो ( Looted Cash From Liquor Salesman In Sonipat) गए. लूटपाट की वारदात ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो (Loot CCTV Video In Sonipat) गई. सेल्समैन ने मामले की शिकायत थाना बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में दी है. फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है.

पुलिस को दी गई शिकायत में सेल्समैन सुरेंद्र ने बताया की रात को वह ठेके पर मौजूद था. इसी दौरान दो युवक पैदल चल कर चेहरे पर कपड़ा बांध कर उसके ठेके पर पहुंचे. उन्होंने ठेके पर आते ही पिस्तौल निकालकर उसे अड़ा दी और गल्ले में रखे करीब 20 से 25 हजार रुपये की नकदी लूट (Loot In Sonipat) ली. इसके अलावा बदमाशों ने ठेके पर शराब खरीदने आये एक व्यक्ति से भी करीब 6 हजार की नकदी भी लूट ली. लूटपाट करने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए. उसने लूटपाट की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी. सूचना के बाद मौके पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और थाना बड़ी पुलिस लूटपाट की जानकारी दी.



वहीं लूट की इस वारदात के बाद बड़ी थाना प्रभारी ने मीडिया के कैमरे से दूरी बना ली है. पुलिस का कोई भी आला अधिकारी इस बारे में जानकारी नहीं दे रहा है. वही इस लूट के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के समय में जब पुलिस की मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है उस समय भी इस तरह की लूट की वारदात हो रही है.