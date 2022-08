सोनीपत: सोनीपत में महीने भर से खौफ का पर्याय बने कुल्हाड़ी गैंग (Kulhadi gang active in sonipat) ने जिले में आतंक बरपाया हुआ था. यह कुल्हाड़ी गैंग पेट्रोल पंप को निशाना बनाते थे. 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक सोनीपत के 5 पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया था. सोनीपत पुलिस ने आरोपियों को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है. पुलिस के खुलासे में यह भी सामने आया है कि यह आरोपी पेट्रोल पंप के साथ ही गैस एजेंसी में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं.

सोनीपत पुलिस ने इस पूरे मामले में गांव नांगल कला के रहने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार (kulhadi gang arrested in Sonipat) कर लिया है. सोनीपत एसपी ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि यह तीनों आरोपी युवक नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते थे. सोनीपत पुलिस तीनों गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है.

सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग गिरफ्तार

तीनों आरोपी नांगल कला गांव के रहने वाले: सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीम की गिरफ्त में आए तीनों युवक नांगल कला गांव के रहने वाले हैं. इन आरोपियों का नाम सचिन, प्रदीप और विकास है. इन तीनों युवाओं को नशे की लत है और जब इनके पास पैसे खत्म होते हैं तो यह नशा खरीदने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं. इन तीनों युवकों ने कुल्हाड़ी गैंग बनाया और इन्होंने सोनीपत में पिछले 15 दिनों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया है.

कुल्हाड़ी गैंग ने कब-कहां दिया अंजाम: कुल्हाड़ी गैंग ने सबसे पहले 10 अगस्त को बहालगढ़ रोड स्थित शिव शंकर फिलिंग स्टेशन पर सेल्समैन पर कुल्हाड़ी से हमला (Axe gang in Sonipat) किया और सवा दो लाख रुपए की लूट की. इसके बाद उन्होंने 13 अगस्त को इसी तरीके से करण गैस एजेंसी के सेल्समेन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और 74 हजार रुपए लुटे. 14 अगस्त को सीआरपीएफ कैंप के सामने सीट बलिदानी जितेंद्र ऑटो पंप फिलिंग स्टेशन पर कुल्हाड़ी से सेल्समैन पर हमला करते हुए 95 हजार रुपए लुटे. वहीं कुंडली थाना क्षेत्र में दो बड़ी लूट की वारदातों को इन्होंने 19 अगस्त और 24 अगस्त को अंजाम दिया.

सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि जिले में पिछले कई दिनों से एक कुल्हाड़ी गैंग सक्रिय था, जोकि पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था. इस पूरे मामले में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने गहनता से जांच करते हुए नांगल कला गांव के रहने वाले सचिन विकास और प्रदीप को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में लूट की घटना को अंजाम दिया है.

नौकरी जाने के बाद नशे का आदी हुआ आरोपी: एसपी ने बताया कि इन आरोपियों ने दिल्ली में एक पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही यह आरोपी बाइक से लूट की वारदात को अंजाम देते थे. जिस बाइक से लूट करते थे वह भी चोरी की है. एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि विकास नाम का जो आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार (three accused of kulhadi gang arrested in sonipat) हुआ है, वह इंजीनियरिंग का छात्र रहा है और कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में नौकरी चले जाने के बाद यह नशे का आदी हो गया. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी.

यह भी पढ़ें-सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला, लूट की वारदात को दिया अंजाम

बता दें कि इससे पहले भी लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों से नाराज पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Sonipat Petrol Pump Association) ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पेट्रोल पंप को बंद रखने का ऐलान किया था और 28 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फरमान जारी किया था.

पेट्रोल भराने वालों को परेशानी: पेट्रोल पंप के बंद होने से रोज की आवाजाही करने वाले लोगों को पेट्रोल भराने में परेशानी हुई. वाहन चालकों का कहना था कि पुलिस को बदमाशों को गिरफ्तार कर लेना (petrol pump association protest in haryana) चाहिए. सोनीपत पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार ने बताया कि उन्हें बहालगढ़ दाह संस्कार में शामिल होने जाना था, लेकिन जब वह सोनीपत पहुंचे तो उनकी बाइक में तेल खत्म हो गया जिसके चलते अब वह आगे नहीं जा पा रहे हैं. पेट्रोल पंप संचालक से पेट्रोल देने की गुजारिश भी की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी.

पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने की एक दिन की हड़ताल: पेट्रोल पंप एसोसिएशन के आवाहन पर सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप को बंद रखा और किसी भी वाहन चालक को ईंधन नहीं दिया. इस पूरे मामले में चंदन पेट्रोल पंप के मैनेजर नरेंद्र ने बताया कि कुल्हाड़ी गैंग लगातार पेट्रोल पंप को निशाना बना रहा है. सेल्समेन को घायल करके लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा है जिसके चलते एक दिन की हड़ताल कर रखी है और 28 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने (petrol pump association protest in sonipat) बात भी कही थी.



यह भी पढ़ें- सोनीपत में कुल्हाड़ी गैंग सक्रिय, लूट की बढ़ती वारदातों से नाराज पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किया हड़ताल