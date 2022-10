सिरसा: देर रात सिरसा नागरिक अस्पताल में खूनी संघर्ष (bloody clash in sirsa civil hospital) हुआ. इस वारदात में एक युवक सिर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया. घायल युवक का हिसार के निजी अस्पताल में इलाज जारी है. मिली जानकारी के मुताबिक सिरसा सदर बाजार में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा (fight between two group in sirsa) हो गया था. ये झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया.

इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए. जिनको इलाज के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ. देर रात दोनों पक्षों के लोग सिरसा के नागरिक अस्पताल में पहुंच गए. यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा (bloody clash in sirsa civil hospital) हुआ. बात इतनी बढ़ी कि एक शख्स ने दूसरे पर गोली चला दी. गोली युवक के सिर में जाकर लगी. जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

गोली चलने से अस्पताल में कार्यरत एम्बुलेंस चालक के पैर में छर्रे लग गए. जिससे वो भी घायल हो गया. गोली चलने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक के सिर में गोली मारता साफ दिखाई दे रहा है. गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर जाता है और आरोपी मौके से फरार हो जाता है. जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस के मुताबिक घायल युवक के अभी बयान होने बाकी है. बयान होते ही मामला साफ हो जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये झगड़ा क्यों हुआ और पूरा मामला क्या है.