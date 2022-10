सिरसा: हरियाणा के सिरसा में आगामी 12 नवंबर को पंचायत चुनाव होने वाले हैं. लेकिन सिरसा के गांव झोपड़ा में ग्रामीणों ने सर्व सम्मति से ही गांव का सरपंच चुन लिया (Rachna Rani became Sarpanch in Sirsa) है. गांव के लोगों ने रचना रानी को सर्व सहमति से अपना सरपंच बना लिया है. रचना रानी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. पहली बार में ही उन्होंने बिना चुनाव लड़े विजय हासिल कर ली.

नवनिर्वाचित सरपंच रचना रानी ने ग्रामीण वासियों का आभार भी व्यक्त किया. इस मौके पर सरपंच रचना रानी को ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया (Rachna Rani selected as Sarpanch in Sirsa) है. रचना रानी ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए गांव में सम्पूर्ण विकास करवाने का दावा भी किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित सरपंच रचना रानी ने कहा कि ग्रामवासियों के सहयोग से वह सर्व सम्मति से सरपंच बनी हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तालमेल के साथ गांव में विकास कार्य कराए (New elected sarpanch in village Jhopra of Sirsa) जाएंगे.

बता दें कि सिरसा में 12 नवंबर को दूसरे चरण में पंचायत चुनाव होंगे. जिले में 339 सरपंच और 3570 पंचों के पदों पर चुनाव होना है. 21 से 28 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं. 23 से 25 तारीख तक अवकाश रहेगा.

सर्व सहमति से पंचायत का चयन करने वालों को सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए धन राशि दी जाएगी. पंचायत का चयन करने वाले गांव को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही सर्व सहमति से सरपंच का चयन करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की (Panchayat elections in Sirsa) जाएगी.