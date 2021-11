सिरसा : त्योहारी सीजन को देखते हुए हरियाणा पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने में जुटी हुई है. इसी क्रम में सिरसा में (Police patroling In Sirsa Due To Festival Season) त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ रही चेन स्नेचिंग (chain snatching Case Increase In Sirsa) के मामले को देखते हुए पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया है. यह अभियान पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है.

इस अभियान के तहत शहर के सभी मुख्य बाजार, चौक चौराहों और पार्कों में पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है. इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की अच्छे से जांच की जा रही हैं. उसी कड़ी में सिरसा सिविल लाइन थाना द्वारा भी शहर के पार्कों में दौरा किया गया. सिविल लाइन एसएचओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के नेत्र्तव में अभियान चलाया गया है. उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

उन्होंने कहा कि चौक चौराहे और पार्को में निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई भी शरारती तत्व अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके. उन्होंने कहा कि आम जनता भी हमारा सहयोग करे ताकि हो रहे अपराधों पर रोक लगाया जा सके.

