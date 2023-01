हरियाणा में बनाई जाएंगी दो नई जेल, कैदियों के खाने का बदलेगा शेड्यूल- जेल मंत्री

सिरसा: हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला (Jail Minister Ranjit Singh Chautala) ने कहा कि गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल जेल बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा. गुरुग्राम जेल में 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी जिसमें सीआरपीएफ, आईएसबीटी और हरियाणा पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे. इसके अलावा खूंखार कैदियों को गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल जेल (High profile jail in Gurugram) में ही रखा जाएगा. 50 जैमर भी लगाए जाएंगे जिलों की दीवारें भी ऊंची होगी ताकि कोई भी कैदी या बंदी जेल से बाहर न भाग सके.

उन्होंने कहा कि इस पर काम शुरू हो चुका है. जेल मंत्री ने जेलों में सुधार करने के (Haryana jails improvement) बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेलों में भी लगातार सुधार किया जा रहा है. जेलों में अब कैदियों और बंदियों को बेहतर खाना मुहैया करवाया जा रहा है. कैदियों को अब मिठाई भी दी जा रही है उनका की इससे पहले अंग्रेजों के जमाने में शाम को 4:00 बजे ही कैदियों को शाम का खाना दिया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब शाम का खाना सनसेट पर ही कैदियों को दिया जाएगा.

उनके खाने का टाइम टेबल में बदलाव इसी महीने से शुरू किया जा रहा है. इसके अलावा जेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा में दो और जेल (Two new jails built in Haryana) बनेगी. फतेहाबाद और दादरी में जल्दी दो जेल बनाई जाएंगी. इसके अलावा कहा कि हरियाणा में अगले 1 वर्ष में युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी. इसके साथ ही मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भी सौलर ऊर्जा (Ranjit Chautala on solar urja in haryana) को बढ़ावा दिया जा रहा है. सोलर सस्ती होने के कारण उपभोक्ता भी सोलर ऊर्जा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं.

नहरों पर भी सोलर प्लेट लगाने की योजना जल्द शुरू की जाएगी सौर ऊर्जा के लागू होने से किसानों के ट्यूबवेल चलेंगे. झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में सोलर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे. हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं देखने को मिलेगा. राहुल गांधी की यात्रा जब गुजरात के दौरे पर थी तभी गुजरात से (Ranjit Singh Chautala on congress) कांग्रेस का सफाया हो गया था.

कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी. पूरे देश भर से कांग्रेस सिमट कर रह गई है. सरपंचों की 2 लाख रुपए लिमिट करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरपंचों की ग्रांट सरकार ने सीमित की है. विधानसभा में सरकार ने फैसला किया है. इस पर विचार सीएम या कैबिनेट ही करेगी. मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे. इस मौके पर बड़ागुड़ा ब्लाक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन चौटाला के समर्थक ही बने हैं. मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दोनों को बधाई दी है.

