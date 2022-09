सिरसा: रविवार को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती (birth anniversary of Chaudhary Devi Lal ) हरियाणा प्रदेश में कई जगहों पर मनाई जा रही है. फतेहाबाद में जहां इनेलो की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के कई दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं. वहीं जजपा भी हरियाणा के कई जगहों पर देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम कर रही है. देवीलाल के बेटे और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर देवीलाल की जयंती मनाई. सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी बेटे बहू के संग देवीलाल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धाजलि भी दी.

चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने इस मौके पर फतेहाबाद में रविवार को तीसरे मोर्चे के गठन के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए हैं. रणजीत सिंह चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन की कोई बात ही नहीं है. देश में केवल नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और मोदी को ही देश की जनता ने नेता मान लिया है. पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में खूब तरक्की की है और देश और प्रदेश का भविष्य इन दोनों नेताओं के हाथों में ही सुरक्षित है.

चौधरी देवीलाल की जयंती पर कैबिनेट मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि देवीलाल ने पूरे देशभर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई थीं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि देवीलाल ने हरियाणा के लिए काफी काम किया है. उन्होंने कहा कि देवीलाल ने हमेशा स्वच्छ राजनीति की है. उन्होंने कहा कि दो बार 1977 और 1987 में एकतरफा हरियाणा का चुनाव हुआ और देवीलाल की सरकार हरियाणा में बनी थी.

उन्होंने कहा कि देवीलाल किसान मजदूर सहित अनेक वर्ग के नेता थे. उन्होंने कहा कि हरियाणा भी चौधरी देवीलाल की बदौलत ही बना है. रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा में तीसरे मोर्चे का गठन (Formation of Third Front in Haryana) पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन की कोई बात ही नहीं है. देश में केवल नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और मोदी को ही देश की जनता ने नेता मान लिया है. पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश में खूब तरक्की की है और देश व प्रदेश का भविष्य इन दोनों नेताओं के हाथों में ही सुरक्षित है.



वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात के जरिए चंडीगढ़ मोहाली के एयरपोर्ट को शहीद भगत के नाम करने पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बधाई दी है और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशहित में काम किया है. उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह को समर्पित किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह का मान सम्मान और भी बड़ा दिया है. उन्होंने कहा कि भगत सिंह हरियाणा पंजाब के आजादी के लीडर नहीं थे बल्कि समूचे देश के लीडर थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान महात्मा गांधी के बाद न्योछावर कर दी है.