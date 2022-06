सिरसा: धोबिया मोहल्ला में पैसों के लेनदेन को लेकर आपस में हुए झगड़ा के बाद हवाई फायरिंग करने का एक मामला सामने आया (Air Firing in Sisra) है. फायरिंग की सूचना जैसे ही शहर थाना पुलिस को मिली, तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया. इस मामले में सुभाष कॉलोनी निवासी संजय कुमार ने सिरसा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में संजय कुमार ने बताया कि धोबिया कॉलोनी निवासी राकेश कुमार के साथ उनका रुपये के लेने-देन होता (Money Dispute between two parties in Sirsa) था. शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी पत्नी ने दो ब्लैंक चेक राकेश उर्फ राजू को दिए थे. लेकिन बदा में उन्होंने राकेश का पूरा हिसाब कर दिया था.

बाद में जब वह राकेश से अपना चैक लेने गए तो राकेश ने चेक देने से मना कर दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. शिकायतकर्ता संजय कुमार ने बताया कि जब वह राकेश के घर पहुंचे तो उनके घर पर सुरेंद्र चावला, अनु चावला, नीटा सरदार, विकास वधवा के साथ-साथ कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने राकेश से अपना चैक वापस देने को कहा, तो घर में मौजूद सभी लोगों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसके बाद उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया. इस दौरान राकेश के भाई विकास ने अपने पिस्टल से चार हवाई फायर भी किये.

शिकायतकर्ता ने कहा कि राकेश और उनके भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी बनवारीलाल ने बताया कि बीती रात सूचना मिली थी कि चोपड़ा गली में हवाई फायर हुआ है. पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहां कुछ लोगों में झगड़ा हो रहा था. मामले में दोनों पक्षों की शिकायत के अधार पर मामला दर्ज किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि ये पूरा विवाद पैसों के लेनदेन (Dispute in money transaction in Sirsa) को लेकर हुआ था.