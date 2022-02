रोहतक: जिले में गुमशुदगी के दो मामलें (Two people missing in Rohtak) सामने आये है. पहला मामला पीजीआईएमएस रोहतक से एक महिला सफाई कर्मचारी लापता हो गई है. महिला कर्मचारी (Woman Missing in Rohtak) ड्यूटी के बाद घर नहीं पहुंची थी. वहीं दूसरे मामलें में न्यू राजेंद्रा कॉलोनी से 13 वर्षीय किशोर लापता हो गया है. जिसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

पहले मामलें में रोहतक जिले के विजय नगर निवासी अनीता पीजीआईएमएस से लापता हो गई है.अनीता पीजीआईएमएस में सफाई कर्मचारी थी. परिजनों ने बताया कि उसकी शादी जींद के किला जफरगढ़ गांव के अजमेर के साथ हुई है. वह पिछले करीब एक सप्ताह से हिसार के गढी गांव में अपने तीन बच्चों के साथ भाई सत्यनारायण के पास रह रही थी. शनिवार को वह पीजीआईएमएस में ड्यूटी पर गई थी लेकिन ड्यूटी के बाद रात तक भी घर नहीं लौटी.

भाई सत्यनारायण ने अनीता के मोबाइल फोन नंबर पर कॉल की तो उसका फ़ोन नंबर बंद मिला. विजय नगर स्थित अनीता के ससुराल में भी पता किया गया लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा. जिसके बाद पीजीआईएमएस पुलिस ने भाई सत्यनारायण की लिखित शिकायत के आधार पर धारा 346 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

वहीं दूसरा मामला रोहतक के न्यू राजेंद्रा कॉलोनी से सामने आया है. जहां 13 वर्षीय (child missing in Rohtak) किशोर लापता हो गया है. कॉलोनी निवासी दीपांशु शनिवार सुबह अचानक ही बिना किसी को बताए हुए घर से चला गया. दीपांशु यहां पर अपनी बुआ के घर पर रह रहा था और कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था. लाख कोशिशों के बाद परिवार वाले अब तक उसका पता नहीं लगा पाए है. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है. दीपांशु की बुआ चंद्रकांता ने शिवाजी कालोनी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 365 के तहत केस दर्ज दीपांशु खोजबीन शुरू कर दी है.

