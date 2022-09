रोहतकः हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों की कमी जगजाहिर है. हरियाणा में टीचर ट्रांसफर (Teachers transfer in Haryana) के दौरान अध्यापकों की कमी के चलते प्रदेश के स्कूलों पर ताले भी लोगों ने लगाये थे. अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये 17 हजार शिक्षकों की भर्ती (Manohar lal on Teachers recruitment in Haryana) जल्द की जाएगी. यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में एक निजी संस्थान की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.

इस दौरान उन्होंने बताया कि 11 हजार शिक्षक नियमित तौर पर और 6 हजार आउटसोर्स के तहत भर्ती किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के हर जिले में सरकारी स्कूलों का सुधार किया जा रहा है. छोटे बच्चों के लिए हरियाणा में 4 हजार प्ले वे (Play way school in Haryana) स्कूल शुरू किए गए हैं. साथ ही सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं लग रही हैं. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षक ऑनलाइन अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं, वहां ट्रांसफर ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक ही छत के नीचे केजी टू पीजी की शिक्षा दो विश्वविद्यालयों में दी जा रही है.

इन विश्वविद्यालयों में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी जल्द ही केजी टू पीजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में दसवीं से बारहवीं के 5 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जा चुके हैं. जल्द ही ढाई लाख विद्यार्थियों को भी टेबलेट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि देशभर में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चे टेबलेट से पढ़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुपर 100 कार्यक्रम से विभिन्न प्रतियोगिताओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीब बच्चों के लिये भी कई योजनाएं चला रही हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ने रोहतक के गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाकर मत्था टेका.



