रोहतक: जिले के लाखनमाजरा की छात्रा साक्षी लाठर नासा (Indian-origin NASA Astronaut) यानि राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रबंधन में 4 दिन की शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाली (Rohtak sakshi will go to NASA) हैं. देश भर से चुने गए 5 विद्यार्थियों के दल में होनहार छात्रा साक्षी का नाम भी शामिल (Sakshi Lathar mission space) है. अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री (Astronaut space mission) के प्रशिक्षण सहित अंतरिक्ष और खगोलशास्त्र के विभिन्न आयामों को दल समझेगा.

नासा के वैज्ञानिकों से मुलाकात होगी और अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की जाएगी. साक्षी लाठर का चयन होने से परिजनों में खुशी का माहौल है. बता दें कि साक्षी लाठर रोहतक के लाखनमाजरा कस्बा में एक निजी स्कूल की छात्रा है. इस साल नासा की शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाली हरियाणा की वह अकेली छात्रा हैं. साक्षी कक्षा 9 की छात्रा हैं. साक्षी लाठर का चयन वर्ष 2021 में हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर हुआ है. इस परीक्षा में देश भर से छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया था.

रोहतक की साक्षी अब करेंगी अंतरिक्ष की यात्रा

आखिर में 5 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन हुआ. जिसमें हरियाणा के रोहतक जिले की साक्षी लाठर भी शामिल रहीं. इस परीक्षा के लिए देश भर से 12 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था. नासा की इस यात्रा में साक्षी के साथ उसके परिवार से किसी एक परिजन को भी जाने की इजाजत (Astronaut Sakshi Lather) रहेगी. नासा की शैक्षणिक यात्रा में जाने को लेकर साक्षी लाठर भी बेहद उत्साहित हैं. साक्षी को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक लांबा का कहना है कि उन्हें इस होनहार छात्रा पर गर्व है. यह यात्रा साक्षी के भविष्य के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी. इस यात्रा के दौरान उसे नासा के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होगी. नासा ट्रिप छात्रों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही नासा में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरिएंस देगी.



