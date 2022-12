वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप का इस्तेमाल

रोहतक: बढ़ते कोहरे से दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है. सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए बृहस्पतिवार को रोहतक में वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया (Retro reflector tape used in vehicles) है. स्थानीय दिल्ली बाईपास पर इस अभियान की शुरुआत की गई. इस बात की जानकारी रोहतक पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीना ने दी है. बताया जा रहा है कि इस अभियान में मारुति सुजूकी कंपनी का भी सहयोग है.

दरअसल शीत ऋतु में कोहरा और दृश्यता कम होने के कारण सड़क हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसी के मद्देजर रोहतक पुलिस प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस दौरान जहां वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया है तो वहीं लोगों को यातायात नियमों का पालन करने व कोहरे के मौसम में वाहन चलाते समय सावधानियां बरतने की सलाह दी (Rohtak Latest News) गई.

वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलवाई गई. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से भीषण कोहरे में भी काफी दूर तक दिखाई पड़ता है. जिससे काफी हद तक सड़क हादसों पर रोक लगाई जा (Stop on road accidents in Rohtak) सकेगी.

रोहतक में सड़क हादसों पर रोक

गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से सड़क हादसों में बढोतरी हो जाती है. पुलिस प्रशासन की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है. ट्रैक्टर-ट्राली और भारी वाहनों के पीछे रेट्रो-रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाने के लिए वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं. मारूति सुजूकी कंपनी के सेफ्टी हेड धनंजय ने कहा कि पुलिस प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग दिया (retro reflectors Use in vehicles in Rohtak) जाएगा.