रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के सुडाना गांव में 4 बेटियों के पिता ने बुधवार को फांसी का फंदा लगाकर (man committed suicide in rohtak)आत्महत्या कर ली. मृतक पर 300 गज प्लॉट खाली करने और पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था. मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर इस संबंध में कलानौर पुलिस स्टेशन में नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

बताया जा रहा है कि रोहतक के सुडाना गांव का जसबीर खेतीबाड़ी (suicide case in rohtak) का काम करता था. परिवार में उसकी 4 बेटियां हैं और पत्नी बबीता है. साल 2015 में जसबीर ने काहनौर रोड पर 300 गज का प्लॉट सुरेंद्र से खरीदा था. जिसके लिए 6 लाख रुपए की राशि भी अदा की थी. वहीं पूरे पैसों का भुगतान करके शपथ पत्र भी ले लिया था. मिली जानाकारी के अनुसार सुरेंद्र ने रजिस्ट्री (rohtak land registry case) बाद में करने की बात कही थी.

अब रजिस्ट्री करवाना तय हुआ तो सुरेंद्र समेत 7 लोगों ने जसबीर पर प्लॉट के और रुपए देने का दबाव डालना शुरू कर दिया. जबकि प्लॉट की पूरी कीमत पहले ही अदा की जा चुकी है. काफी समय से जसबीर प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए विनती करता रहा लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई. मृतक की पत्नी बबीता ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि मंगलवार को प्लॉट को लेकर परिवार वालों ने बैठक की. बैठक में सुरेंद्र सहित अन्य लोग शामिल हुए.

उन्होंने जसबीर पर रुपए देने या प्लॉट खाली (pressure to vacate the plot) करने का दबाव बनाया. जिसके कारण जसबीर काफी परेशान होने लगा. घर से बेघर होने की चिंता के कारण जसबीर रात को सोया तक नहीं. सुबह उठकर देखा तो जसबीर घर पर नहीं मिला. जिसके बाद घरवालों ने जसबीर की तलाश शुरू कर दी. तलाश के दौरान पाया कि जसबीर मसूदपुर रोड पर खेतों में (suicide case in rohtak) पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ है.

जसबीर के आत्महत्या करने की खबर मिलने पर कलानौर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक जसबीर की पत्नी बबीता के बयान के आधार पर आरोपी सुरेंद्र, नसीब, संजय, अमित, बबली, सोनू, प्रमीला और जयपाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया गया है.

