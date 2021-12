रोहतक : चर्चित एक्ट्रेस हेमा मालिनी रोहतक की पंडित लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफोर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स से (Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts) जुड़ेंगी. इस दौरान वे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से अपने एक्सीपीरियंस शेयर करेंगी. यूनिवर्सिटी में एक्टिंग, निर्देशन समेत अन्य कोर्स चलाए जा रहे हैं. यह जानकारी यूनिवर्सिटी के वीसी व प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका अदा करने वाले गजेंद्र चौहान ने दी.

उन्होंने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में गवर्नर व यूनिवर्सिटी के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के आउटरीच और शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार की संभावित योजनाओं से गवर्नर को अवगत कराया.गजेंद्र चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रखर कलाकारों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिवर्सिटी की योजनाओं की भी जानकारी दी.

गौरतलब है कि गजेंद्र चौहान ने 10 दिसंबर को स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी का कार्यभार संभाला था. उन्होंने करीब सभी भारतीय भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों और 1000 से अधिक टीवी सीरियल में काम किया है. वह प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. साल 2012 से 2014 तक सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और पिछले 7 साल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के मुख्य सलाहकार रहे हैं.

गजेंद्र चौहान ने बताया कि प्रख्यात अभिनेत्री हेमा मालिनी और वृंदावन के पद्मश्री-पुरस्कार विजेता चित्रकार किशन कन्हाई को यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए राजी कर लिया है. इसके अलावा विभिन्न कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में चलती बस प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी. वहीं हरियाणा के प्रत्येक जिले में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक महीने का एक्टिंग कोर्स शुरू करेगी. एक्टिंग के बाद दृश्य कला, डिजाइन और वास्तुकला जैसे अन्य विषयों में भी कोर्स शुरू होंगे.

कौन हैं गजेंद्र चौहान?

गजेंद्र सिंह चौहान बॉलीवुड अभिनेता हैं. उन्होंने कई फिल्मों समेत टीवी सीरियल में भी काम किया है. महाभारत में निभाये गए युधिष्ठर के रोल ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. इससे पहले गजेंद्र चौहान को पुणे फिल्म व टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) का चेयरमैन भी बनाया गया था, लेकिन छात्रों और कई बड़ी हस्तियों के विरोध के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया था. अब हरियाणा सरकार ने उन्हें रोहतक के पंडित लख्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय (सुपवा) का कुलपति नियुक्त किया है.

क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्टस (SUPVA) ?

पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हरियाणा के रोहतक में स्थित है. इसकी स्थानपना 2014 में हुई है. विश्विद्यालय के अंदर चार अलग-अलग कैंपस है. जिनमें State Institute of Film and Television, State Institute of Design, State Institute of Fine Arts and State Institute of Urban Planning and Architecture शामिल हैं. यह 2014 में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के नाम से स्थापित किया गया था. 15 नवंबर 2018 को हरियाणवी कवि लखमी चंद के नाम पर इसका नाम बदलकर पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कर दिया गया.

