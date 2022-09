रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक दर्दनाक घटना हुई है. दो सगे भाइयों ने गांव की बणी में जाकर जहर (Two brothers ate poison in Rewari) खा लिया. दोनों बेटे के जहर खाने से आहत बाप ने भी फांसी लगा (Father hanged himself in Rewari) ली. इस दुखद घटना में पिता और उसके छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. बड़े बेटे को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है.

जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के राजगढ़ गांव (Weeds in Rajgarh village of Rewari) के रहने वाले सुभाष (45) के बड़े बेटे कमल जिसकी उम्र 23 साल है और छोटे बेटे जतिन, जिसकी उम्र 12 साल की है, दोनों ने सोमवार की रात गांव की बणी में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया. ग्रामीणों ने दोनों सगे भाइयों को बणी में पड़ा देखकर तुरंत इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी.

इसके बाद दोनों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर लाया गया. मंगलवार को छोटे बेटे जतिन ने दम तोड़ दिया. वहीं, बड़े बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है. दोनों बेटों की हालत से पिता सुभाष बुरी तरह से टूट गया. मंगलवार शाम छोटे बेटे जतिन के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद सुभाष ने भी फांसी लगा (Father commits suicide in rajgarh village) ली.

परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देख इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल इस दिल दहला देने वाली घटना की वजह घरेलू कलह बताई जा रही (Rewari crime News) है. हालांकि रामपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

