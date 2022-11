रेवाड़ी: इन दिनों चोरी के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं. ताजा मामाले में जिला रेवाड़ी में चोरी के कई अलग-अलग मामले सामने आए हैं. रेवाड़ी में रविवार को चोरों ने देर रात तीन वारदात को अंजाम दिया है. गांव पाली में एक ही रात में चोरों ने 5 जगह चोरी की. दो दुकान और तीन मकानों का ताला तोड़कर चोर कैश और लाखों रुपए का माल ले गए. खोल थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (Theft in Rewari) (Theft in Haryana) (Woman purse stolen in Rewari)

मिली जानकारी के अनुसार, गांव दहलावास गुलाबपुरा निवासी इन्द्रपाल ने बताया कि वे फिलहाल अपने बच्चों के साथ गांव पाली में रहते हैं और अपने अभी अपने बच्चों के साथ पैतृक गांव गया हुआ थे. बीती रात चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से 28 हजार रुपए चोरी किए हैं. उन्होंने बताया कि वे जब सुबह घर पहुंचे तो सारा सामान बिखरा मिला. (Theft from house in Rewari)

बंद मकान और दुकान को बनाया निशाना- चोरों ने गांव में बंद मकान और दुकानों को एक साथ निशाना बनाया. इन्द्रपाल के अलावा गांव में मास्टर बिरेन्द्र सिंह व कपिल फौजी के घर में भी चोरी हुई है. यहां भी चोर ताला तोड़कर घर में घुसे हैं. मास्टर बिरेन्द्र रेवाड़ी और कपिल का परिवार दिल्ली रहता है. दोनों के परिवार ने घर आकर चैक किया तो कपिल के घर से लाखों के गहने गायब मिले. इसके अलावा चोरों ने नरेन्द्र की कपड़े की दुकान और संदीप की डीजे की दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन यहां से कुछ लेकर नहीं जा सके.

सीसीटीवी में कैद हुए चोर- गांव में एक साथ 5 जगह चोरी होने से पूरा गांव डरा हुआ है. गांव में जब चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी चैक किए तो उसमें कुछ चोर एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं. गांव के लोगों ने अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपी दी है. खोल थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

दिन दहाड़े महिला का पर्स चोरी- वहीं, रेवाड़ी शहर के मेन बाजार में खरीददारी करते वक्त एक महिला का पर्स चोरी हो गया. पर्स में कैश, मोबाइल, सोने के टोपस व अन्य कागजात थे. सिटी पुलिस ने महिला की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, झज्जर जिले के गांव कुलाना निवासी पिंकी रविवार को किसी काम से गोकल बाजार में आई थी.

गोकल बाजार से वह साड़ी महल वाली गली की तरफ गई और फिर गली के नुक्कड़ पर लगी एक रेहड़ी से स्वेटर खरीदने लग गई. संडे होने की वजह से बाजार में काफी भीड़ थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने पीछे से उनके पिट्‌ठू बैग में रखा पर्स चोरी कर लिया. पर्स में एचडीएफसी का एटीएम कार्ड, स्टेट बैंक कार्ड, मोबाइल फोन, सोने के कान के टोपस, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के अलावा 9 हजार रुपए नकद थे. (Woman purse stolen in Rewari)

