रेवाडीः जिले में चोरी की (Theft in rewari) वारदातें लगातार हो रही हैं. ताजा मामला बावल का है जहां चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी को अंजाम दिया. चोरों 2 घरों को निशाना (Theft in 2 houses in Rewari) बनाया और एक घर से सोने-चांदी के गहने और 1 लाख 5 हज़ार रूपए कैश उड़ा (Jewellery and cash worth lakhs stolen) ले गए. वहीं दूसरे घर में चोर ताला तोड़कर अंदर तो पहुंच गए लेकिन घर मे कोई कीमती सामान नहीं मिला तो खाली हाथ लौट गए.

रेवाड़ी में 2 घरों में चोरों ने लगाई सेंध

गांव खरखड़ा में हुई दोनों वारदात- बावल में चोरी (Theft in Bawal) की दो वारदातें एक ही गांव से सामने आई हैं. खरखड़ा गांव में डेयरी चलाने वाले कृष्ण रात के वक्त डेयरी में सो रहे थे. जब सुबह वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था. घर के अंदर सामान चेक किया तो दो सोने-चांदी के गहनों के अलावा चोर गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी और एक लाख 5 हजार रुपये कैश भी ले गए. गांव खरखड़ा में ही रवि कुमार नाम के शख्स के घर भी चोर दाखिल हुए. कमरे के लॉक भी तोड़े, लेकिन कीमती सामान नहीं मिलने की वजह से खाली हाथ लौट गए

घर से सोने-चांदी के गहने और नकदी उडा ले गए चोर

पुलिस ने किया मामला दर्ज- एक ही रात में चोरी के दो मामले सामने आने से गांव में सनसनी फैल गई है. पीड़ित दूध डेयरी संचालक कृष्ण ने चोरी की सूचना पुलिस को दी है, जिसके आधार पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि चोरों की पहचान को लेकर प्रयास किए जा रहे है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

रेवाड़ी में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं. जिसके कारण लोग डर के साये में जी रहे हैं. पुलिस की तरफ से मामला दर्ज तो किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जो बता रहा है कि चोरों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है.

इसे भी पढेंः ज्वैलरी कारीगर के घर में चोरों ने लगाई सेंध, गहने और लाखों की नकदी लेकर फरार