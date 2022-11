रेवाड़ी- हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक परिवार पर ईंट-पत्थर बरसाने का वीडियो सामने आया है. घटना रेवाड़ी के बावल कस्बे की है. वीडियो में करीब 10 लोग छत पर खड़े होकर अपने ही पड़ोसी के घर पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे (People pelt stones at Neighbors In Rewari) हैं. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को शिकायत दी है. इसके अलावा सबूत के तौर पर वीडियो भी भेजा गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, बावल के हसनपुरा मोहल्ले की रहने वाली किरण देवी ने आरोप लगाया कि उनका काफी दिनों से एक गली को लेकर पड़ोसी से विवाद (Controversy over street in Rewari) चला आ रहा है. किरण का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले अनिल के परिवार के लोग उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी देते हैं. बीते दिन आरोपियों ने छत पर खड़े होकर करीब 5 मिनट तक उनके घर पर खूब ईंट-पत्थर (stones pelting at family in Rewari) बरसाए. इतना ही नहीं इस पत्थरबाजी में उनके ही पड़ोस के एक शख्स को चोटें भी लगी. जबकि उनकी छत पर रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया.

रेवाड़ी में हुई पत्थरबाजी.

किरण का आरोप है कि 3 नवंबर को भी आरोपियों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी. उन्होंने इस बात की शिकायत पहले ही बावल पुलिस स्टेशन में दी हुई है. किरण ने आरोप लगाया कि आपराधिक प्रवृति के लोगों को अपने घर बुलाकर अब फिर से उनके घर पर पत्थरबाजी की गई है. किरण ने इसकी शिकायत अब एसपी राजेश कुमार को दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.