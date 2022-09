रेवाड़ी: रेवाड़ी में सरकारी स्कूलों के छात्र की गुंडागर्दी सामने आई (Students Fight in Rewari) है. मामला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिठवाना का है. जहां क्लास रूम में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हो (Dispute over seat in GSSS Bithwana) गया. विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों के एक गुट ने दूसरे छात्र के घर में घुसकर उस पर हमला कर (Students Fight in Rewari GSSS Bithwana) दिया. जिससे छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया. छात्र पर रॉड और पंच से वार किए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने मॉडल टाउन थाना में आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव कमालपुर का निवासी गांव बिठवाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता (Rewari GSSS Bithwana) है. दो दिन पहले उसके साथ पढ़ने वाले आरोपी छात्रों के साथ उसकी क्लास रूम में बैठने को लेकर कहासुनी हो गई थी. इसके बाद आरोपी छात्रों ने उसे सबक सिखाने की धमकी दी थी. वहीं, बुधवार की शाम जब पीड़ित के चीखने की आवाज सुनी तो उसके दो चाचा उसे बचाने के लिए दौड़े. उन्हें देखकर आरोपी मौके से बाइक लेकर फरार हो गए. इस दौरान पीछा करके एक आरोपी को उसके चाचा ने दबोच लिया.

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. बुधवार को पीड़ित अपने घर पर अकेला था. इसी दौरान 4 बाइक उसके घर के बाहर रूकी. उसके स्कूल में साथ पढ़ने वाले कई छात्र आए थे. जिसके बाद घर में घुसकर उन्होंने पीड़ित पर रॉड व पंच से हमला कर दिया. मॉडल टाउन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है.

