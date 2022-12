रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बाइक सवार दो युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत (Two youths died in Rewari) हो गई. दोनों बाइक पर शहर से घर लौट रहे थे. उसी दौरान एक केंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत (road accident in rewari) हो गई. धारूहेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी जिले के गांव रोजका का रहने वाला 18 साल के हर्ष और गांव हांसाका का रहने वाला 18 साल का मोहित शहर के केएलपी कॉलेज के छात्र थे. सोमवार को दोनों एक ही बाइक पर रेवाड़ी से गांव रोजका जा रहे थे. फदनी चौक पर सामने से आ रहे केंटर चालक ने (canter hit bike two youths died) उनकी बाइक को (road accident in rewari) जोरदार टक्कर मार दी.

हादसा इतना भयानक था कि हेलमेट पहने होने के बावजूद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद केंटर चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

सूचना के बाद धारूहेड़ा थाना के अंतगर्त आने वाली मीरपुर चौकी पुलिस और मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक जांच में हादसे का कारण केंटर की तेज रफ्तार होना सामने आया है. दोनों युवकों की मौत की सूचना के बाद से उनके परिजन भी सदमे में है और मातम छाया हुआ है. पुलिस ने केंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

