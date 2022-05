रेवाड़ी: जिला रेवाड़ी के महेंद्रगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया (ROAD ACCIDENT IN MAHENDRAGARH REWARI) है. दरअसल हादसे में एक कार और स्कूल वैन की जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही 112 पीसीआर पुलिस ने घायलों को अपनी पीसीआर से रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. जिनमें दो छोटे बच्चे शामिल (CAR AND VAN COLLISION IN REWARI) है. वहीं पुलिस ने दोनों मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के महेंद्रगढ़ के निकट मोढी गांव का रहने वाला अमित मानेसर की मारुति सुजुकी कंपनी में नौकरी करता है. वह अपने गांव से रेवाड़ी में शिफ्ट होने के लिए एक कार से आ रहा (TWO DIED IN REWARI ACCIDENT) था. वहीं पीछे पिकअप में अमित का घर का सामान था. कार में अमित अमित के दो दोस्त और अमित के बच्चे अनुज और तनुज भी थे. वहीं ड्राइवर सोनू (मृतक) कार चला रहा था और उसका दोस्त दीपक आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था.

घायल अमित अपने बच्चों के साथ पीछे बैठा था. कार में दो बच्चों सहित कुल 5 लोग थे. इसी दौरान उनकी कार जाडरा-रोलियावास के बीच में हादसे का शिकार हो गई. हादसे में अमित के दोनों दोस्त दीपक और सोनू की मौत हो गई जबकि अमित जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. साथ ही उसके दोनों बच्चे हादसे में घायल है. इसके अलावा स्कूल वैन का चालक भी हादसे में घायल हुआ है.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और वैन दोनों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए. मरने वालों में महेन्द्रगढ़ जिले के गांव मोढी निवासी सोनू व दीपक शामिल है, जबकि घायलों को अमित व उसके दो बच्चे अनुज व तनुज शामिल है. हादसे के बाद महेंद्रगढ़ रोड पर भारी जाम लग गया. पुलिस परिजन की शिकायत पर स्कूल कार चालक पर मामला दर्ज कर रही है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

