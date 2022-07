रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में रेवाड़ी-जैसलमेर नेशनल हाइवे -11 (Rewari Jaisalmer National Highway11) पर ट्रॉला और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे के बाद जोर का धमाका हुआ और दोनों वाहनों में आग लग गई. आग की वजह से कार में सवार 5 लोग बुरी तरह झुलस गए. सभी घायलों को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है. पांचों लोग राजस्थान के खेतड़ी से गुड़गांव जा रहे थे. वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.



मिली जानकारी के मुताबिक घटना गुरूवार देर रात की बताई जा रही है. राजस्थान के खेतड़ी गांव (Khetri Village of Rajasthan) के रहने वाले 5 लोग एक कार से नारनौल की तरफ से आ रहे थे. जैसे ही कार रेवाड़ी के पीथड़ावास गांव के पास पहुंची तभी नेशनल हाइवे पर दोनों वाहनों के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुरंत दोनों वाहनों में आग लग गई. कार में कुल 5 लोग सवार थे जिन्हें निकलने का मौका ही नहीं लगा और वह बुरी तरह झुलस गए.

कार में कुल 5 लोग सवार थे जिन्हें निकलने का मौका ही नहीं लगा और वह बुरी तरह झुलस गए

वहीं इस हादसे में कार पूरी तरह राख हो गई, जबकि ट्रॉला का अगला हिस्सा (कैबिन) पूरी तरह जलकर खाक हो गया है

हाइवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और बुरी तरह झुलसे लोगों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. जहां गंभीर हालत के चलते पांचों को पीजीआई रोहतक (PGI Rohtak) रेफर कर दिया गया है. हादसे में झुलसे हादसे चार लोगों की पहचान हो गई है. जबकि इनमें से एक की पहचान अभी होनी बाकी है. घायलों की पहचान राजेश पुत्र सुल्तान (35), सुरेश (30), हीरालाल (37) और राजेश पुत्र मुंशीराम शामिल है. ये सभी रात के समय खेतड़ी से नारनौल होते हुए रेवाड़ी की तरफ आ रहे थे.

वहीं इस हादसे में कार पूरी तरह राख हो गई, जबकि ट्रॉला का अगला हिस्सा (कैबिन) पूरी तरह जलकर खाक हो गया है. प्रत्यदर्शियों की मानें तो ट्रॉला और कार में टक्कर (Collision between Tralla and car in Rewari)होते ही जोरदार का धमाका हुआ और फिर दोनों वाहनों में आग लगी. थाना प्रभारी रण सिंह से ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात एक सूचना मिली की पीथड़ावास गांव में हुए हादसे में 5 लोग झुलस गए. फौरन घायलों को शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था हालत नाजुक देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है जहां अभी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में सड़क हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, आर्मी के 5 जवानों की मौत