रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाइवे पर बुधवार की सुबह-सुबह रोड़ियों से भरे एक ट्राला में (fire in trolley on delhi jaipur highway) आग लग गई. केबिन में आग का धुआं उठता हुआ देख चालक ने कूदकर जान बचाई. सूचना के बाद बावल से दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

इससे पहले चालक कुछ समझ पाता आग भड़क गई और देखते ही देखते पूरा केबिन और फिर पिछले हिस्से तक आग पहुंच गई. दिल्ली जयपुर हाइवे के बीच ट्राला में आग लगती (fire in trolley) देख लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी. सूचना के बाद बावल से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

वीडियो.

मिली जानकारी के अनुसार, जयपुर की तरफ से रोड़ियों से भरा एक ट्रॉला बुधवार की सुबह-सुबह दिल्ली के (trolley was going Jaipur to Delhi) लिए चला था. जैसे ही ट्राला जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर (Jaisinghpur Kheda Border) के पास पहुंचा तो ट्राला के अगले हिस्से के केबिन में से धुआं उठने लग गया. चालक ने तुरंत ट्राला को साइड में खड़ा किया और कूद गया.

