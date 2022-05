रेवाड़ी: जिला रेवाड़ी के कोसली में आज एक गोदाम में भयानक आग लगने का मामला सामने आया (Fire broke out in electronic warehouse) है. आग इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी है, जिससे मालिक का लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब राख दो चुका (Fire broke out in Rewari) था. बता दें, दुकान में करीब 50 लाख रुपए का सामान भरा हुआ था. आग की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के कस्बा कोसली की अनाज मंडी में एसआरए रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (SRA Retail Private Limited) के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम है. जिसमें सोमवार की सुबह गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग (Fire incident in Kosli Rewari) गई. आग इतनी तेजी से फैली की कुछ देर में ही पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम से आग की तेज लपटे उठती देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना संचालक नरेश आहुजा और पुलिस को दी.

इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भीषण आग, 50 लाख रुपए का माल जलकर राख

सूचना मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. संचालक नरेश आहुजा ने बताया कि गोदाम में 50 लाख रुपए की कीमत के एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर व कंप्रेसर पूरी तरह जल गए हैं. आग के असली कारणों का तो पता नहीं चल पाया है लेकिन शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है. इस भीषण आगजनी की घटना के बाद कोसली एसडीएम भी खुद निरीक्षण करने पहुंचे.

