रेवाड़ी: जिला रेवाड़ी के दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे नंबर-48 पर एक खराब ट्रक के साथ कैंटर के टकराने से चालक की मौके पर ही मौत हो (canter collided with truck in rewari) गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची कसौला थाना पुलिस (Kasola Police Station) ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए बावल सामुदायिक केन्द्र (Bawal Community Center) भिजवा दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली-जयपुर हाईवे पर असाही पुल पर बीती रात एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके बाद चालक ने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया. गुरुवार की सुबह दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा एक कैंटर सड़क किनारे खड़े इस ट्रक से पीछे से टकरा गया, जिसके चालक की मौके पर ही मौत हो (ROAD ACCIDENT IN REWARI) गई. 44 वर्षीय चालक रेवाड़ी जिले के गांव पुंशिका का रहने वाला नरेन्द्र भिवाड़ी से बावल कैंटर लेकर जा रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

बता दें कि दिल्ली-जयपुर हाइवे पर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे (ROAD ACCIDENT IN HARYANA) हैं. कुछ दिन पहले ही सड़क पर खड़े एक ट्रक में गाड़ी टकरा गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इसके अलावा भी हर रोज इसी तरह के हादसे हो रहे हैं. बावजूद इसके इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

