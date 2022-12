रेवाड़ी: रेवाड़ी में बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार ने स्कूटी चालक को पीछे से टक्कर (accident in Rewari) मार दी. दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौके (youth died in road accident in rewari) पर ही मौत हो गई. घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है. कार के नम्बरों के आधार पर चालक की पहचान करने में जुटी है. इस संबंध में मॉडल थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार शहर के सेक्टर-3 स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले कमल (36) बुधवार रात अपने भाई राकेश को ढालियावास गांव स्थित पंतजलि स्टोर पर खाना देने गया था. वापस लौटते वक्त हुडा बाइपास स्थित ढालियावास कट पर IOC चौक की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी. दुर्घटना (Road accident in Rewari) इतनी भीषण थी कि स्कूटी चकनाचूर हो गई. हादसे में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया.

हादसे की सूचना मिलने पर कमल का भाई राकेश भी मौके पर पहुंचा. इस दौरान सफेद रंग की XUV कार क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल पर खड़ी मिली. राकेश ने अपने भाई कमल को एंबुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. मॉडल टाउन थाना पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी चालक की पहचान करने में जुटी है.

