पानीपत: जिले की हरि सिंह कॉलोनी (Hari Singh Colony in Panipat) के रहने वाले एक युवक की जिमखाना क्लब में मौत हो गई थी. युवक की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. माना जा रहा था कि युवक की मौत जिमखाना क्लब के स्विमिंग पुल में डूबने से हुई (Youth dies in gymkhana club in Panipat) है, लेकिन अब खुलासा कुछ और हुआ है. परिजनों ने युवक की बॉडी लेने से मना कर दिया है. परिजनों ने दो अज्ञात युवकों पर अमन की हत्या का आरोप लगाया है.

परिजनों ने बताया कि अमन (Youth dies in Panipat) को तैरना भी आता था और स्विमिंग पुल में महज 3 फीट पानी खड़ा था. जिसकी वजह से उनको आशंका है अमन की हत्या की गई है. परिजनों ने बताया कि उसकी बॉडी पर चोट के निशान भी पाए गए हैं. परिजनों जिन दो युवकों पर आरोप लगाए हैं, वो उन्हें जानते नहीं है और न ही कभी उनसे मिले हैं. उन्होंने कहा कि दोनों युवक उसके भाई को घर से बुलाकर ले गए थे.

परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है. वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो वह आगे भी कोई और कदम उठा सकते हैं. आपको बता दें कि बीते दिन मृतक अमन जिमखाना क्लब स्विमिंग पुल में नहाने गया हुआ था. अमन के दोस्तों के मुताबिक मृतक अमन को पहले चक्कर आए थे जिसकी वजह से वह स्विमिंग पुल में डूब गया, जिसको सिविल अस्पताल में ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने अमन को मृत घोषित कर (Panipat Crime News) दिया.