पानीपत: टॉपर सुमित रिक्शा चलाकर पूरी कर रहा पढ़ाई, आर्थिक मदद की अपील

पानीपत: मुसीबतें ही सिखाती हैं इंसान को जिंदगी जीने का हुनर, कामयाबी का मिलना कोई इतेफाक नहीं होता. मिलती अगर खैरात में कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती कामयाबी की ना कोई कामयाब इतना खास होता. जी हां कड़ी मेहनत हर सफल इंसान की सफलता की कुंजी होती है. इसी मेहनत से कठिन रास्तों को सरल बनाने के प्रयास में जुटा है पानीपत का छात्र. जो दिन-रात पढ़ाई के साथ-साथ रिक्षा चलाकर अपनी पढ़ाई (driving rickshaw for his studies) का और घर का गुजारा करता है. हर नई सुबह एक नई उम्मीद के साथ अपने काम और मेहनत से दिन की शुरुआत से लेकर रात के अंधेरे तक कड़ी मेहनत करता है.

हम बात कर रहे हैं पानीपत की एक छोटी सी कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले सुमित की. सुमित अपनी मेहनत से अपना मुकम्मल हासिल करने की हर कोशिश करता है. सुमित के पिता ने सुमित को मेहनत मजदूरी कर दसवीं कक्षा तक पढ़ाने के बाद कह दिया कि वह उसे पढ़ाने में असमर्थ है. इसके बाद सुमित के पिता ने सुमित को ही मेहनत मजदूरी (rickshaw driving for his studies) करने को कह दिया और जिम्मेदारी सुमित के कंधों पर आ गई. सच भी है! आखिर वो बाप भी कब तक मजदूरी करता रहेगा. जिसने तांउम्र मजदूरी की हो और अपने बच्चों को पालने के लिए ना जाने क्या-क्या जदोजहद की हो.

पानीपत का सुमित रिक्शा चलाकर कर पूरा करता है पढ़ाई का खर्च

सुमित को मजदूरी तो करनी थी अपने पिता का बोझ भी हलका करना था और अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए मंजिल को ओर भी जाना है. ऐसे में सुमित ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए स्कूल के बाद मजदूरी करना शुरू कर दिया. दसवीं क्लास में फर्स्ट पॉजिशन हासिल करने के बाद फिर अपनी मेहनत से 12वीं कक्षा में भी फर्स्ट पॉजिशन लाने का सिलसिला जारी रहा. इसके बाद कॉलेज में दाखिला (drives a rickshaw on rent in panipat) लेने का समय आया तो पिता बीमार हो गए और खर्च भी स्कूल से ज्यादा बढ़ गया.

लेकिन सुमित के मन में कभी ना टूटने वाली उम्मीद और भी ज्यादा पक्की हो गई इस दौरान सुमित ने हार नहीं मानी और बी फार्मा में करनाल के कॉलेज में एडमिशन ले लिया. सुमित अब कॉलेज के बाद किराए पर ही रिक्शा (drives a rickshaw on rent in panipat)लेकर मजदूरी कर रहा है. सुमित को सड़क पर रिक्शा में बैठे हुए और फुटपाथ पर बैठे हुए ईटीवी भारत की टीम ने देख लिया और अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया. इतनी मासूमियत और इमानदारी से मेहनत करता सुमित (rickshaw driving for his studies) और जब तक रिक्शा में सवारी नहीं आती तो किताब पढ़ता भी नजर आया. जब सवारी आती है तो समित पढ़ाई छोड़ कर सवारियां छोड़ने का काम करता है.

इसी दौरान ईटीवी भारत की टीम ने सुमित से बातचीत की सुमित ने बताया कि वो पढ़-लिख कर अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है. उसके परिवार में मां है और उसके पिता है जो कि बहुत बीमार है. बहन की शादी हो चुकी है. उसकी मां भी मजदूरी करती है और पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए भी काफी खर्च हो (drives a rickshaw on rent in panipat) जाता है. सुमित ने बताया कि जब से उसने होश संभाला है उसने तभी से अपने परिवार को खाने-पीने के लिए भी जद्दोजहद करते देखा है.

सुमित का परिवार कई बार आर्थिक सहायता के लिए कई संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी गया लेकिन उसको कहीं से कोई मदद नही मिली. सुमित का कहना है कि वो पढ़ना चाहता है पर आर्थिक तंगी (drives a rickshaw on rent in panipat) आड़े आ रही है. उसने बताया कि पढ़लिखकर वो अपनी मेडिकल की शॉप खोलना चाहता है या फिर कोई अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहता है. ईटीवी भारत उन सामाजिक संस्थाओं से भी अनुरोध करता है कि इस पढ़ने वाले छात्र की कुछ मदद करें ताकि ऐसे छात्र पढ़ लिखकर समाज में कुछ अच्छा कर पाए और अपने समाज तथा देश के लिए कुछ कर सके.

