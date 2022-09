पानीपतः हरियाणा के पानपीत में एक सड़क हादसा (road accident in Panipat) हुआ है. ताऊ देवी लाल चौक के पास ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक 17 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत (Death in road accident in Panipat) हो गई. हादसे में बाइक के पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हुई है. बताया जा रहा कि बाइक के आगे एक कार जा रही थी. अचानक कार चालक ने ब्रेक लगा दी और पीछे से आ रही बाइक उसमें भिड़ गई. हादसे के बाद तुरंत आस पास के लोगों ने एंबुलेंस को फोन किया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया.



जांच अधिकारी के अनुसार मृतक पानीपत की शास्त्री कलोनी (Shastri colony Panipat) का रहने वाला अनुज शर्मा है. अनुज अपनी दोस्त खुशी के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था. उसके आगे आर्टिगा कार चल रही थी जिसमें बाइक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी अनुज की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में पीछे बैठी अनुज की दोस्त खुशी गंभीर रूप से घायल हुई है. जिस कार से टक्कर लगने से हादसा हुआ है उसप के चालक ने दोनो को कार में डाल कर सामान्य हस्पताल पानीपत पहुंचाया.

डॉक्टरों ने युवक का मृत घोषित कर दिया और युवती को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया. परिजनों ने पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा है कि आगे चल रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी जिस कारण यह हादसा हुआ है. वहीं घायल युवती का कहना है की वह बाइक पर चलते समय रील बना रहे थे. ध्यान मोबाइल में होने के कारण यह हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने परिजनो की शिकायत पर कार चालक की खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव को सामान्य अस्पताल पानीपत (civil Hospital Panipat) के शव गृह में रखवा दिया है.

