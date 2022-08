पानीपतः जिले के अर्जुन नगर में रहने वाला व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में जेएनएल नहर में (one person drowned in canal in panipat) कूद गया. पुलिस और गोताखोरों की टीम 2 दिन से उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है. आस-पास के लोगों ने नहर में कूदते समय का वीडियो भी बनाया है जिसमें वो बहते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन कोई उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है. जो शख्स उसे नहर में लेकर कूदा था उसने भी उसे बचाने के कोशिश नहीं की और वो भी बाहर आ गया. परिजनों ने जब पूछताछ की तो पता चला कि नहर पर उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा (fight between two people in panipat) हो गया था और व्यक्ति उसे लेकर नहर में कूद गया.

2 दिनों से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. व्यक्ति का नाम शिव प्रकाश है जो 27 अगस्त को जेएनएल नहर (JNL canal panipat) में नहाने के लिए गया था. अगले दिन सुबह तक वो वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी सुदेश ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि नहर किनारे किसी व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो गया था. झगड़े के चलते व्यक्ति उसे लेकर नहर में कूद (people jumped into JNL canal panipat) गया. व्यक्ति खुद तो बाहर आ गया, लेकिन शिव प्रकाश नहर के तेज बहाव में बह गया.

शिव प्रकाश की पत्नी ने जब उस व्यक्ति के बारे में पता (one person drowned in canal in panipat) लगाया तो उसे पता चला कि शख्स बत्रा कॉलोनी का रहने वाला राकेश है. राकेश नमकीन बेचने का काम करता है. नहर के किनारे शिव प्रकाश के साथ उसका झगड़ा हुआ था. शिव प्रकाश की पत्नी ने राकेश पर आरोप लगाए हैं और उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है. पुलिस ने गुमशुदगी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

