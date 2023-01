राहुल गांधी के लिए महिला ने नमाज पढ़कर मांगी दुआ.

पानीपत: राहुल गांधी के रैली स्थल पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है. बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण पानीपत जिले से शुरू हुआ है. ये यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा के पानीपत में प्रवेश हुई है. राहुल गांधी की ये यात्रा दो घंटे की देरी से शुरू हुई थी. राहुल गांधी की इस यात्रा में थोड़ा बदलाव हुआ है. (rahul gandhi rally in panipat)

इस यात्रा के शुरू होने का वक्त सुबह 6 बजे का था, लेकिन ये यात्रा 8 बजे के बाद शुरू हो पाई, क्योंकि अपनी मां सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली चले गए थे. दिल्ली से उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगा. इसलिए ये यात्रा दो घंटे लेट चली. संजय चौक पर आने के बाद राहुल गांधी रैली स्थल तक कार में गए. उनकी रैली से पहले एक महिला ने वहां नमाज पढ़ी. (namaz in rahul gandhi rally ) (Bharat jodo yatra second phase in haryana)

रैली स्थल पर राहुल गांधी के लिए नमाज पढ़ते हुए महिला.

महिला ने राहुल गांधी के पीएम बनने की अरदास की. महिला ने कहा कि हम मजदूर हैं. हमारे सारे कार्ड कटे हुए हैं. ये (राहुल गांधी) उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें. रैली की वजह से ही यहां आई हूं. राहुल गांधी को कामयाबी दें. आज जुम्मा है, सबकी दुआ लगेगी- अमरेश खातून, नमाज पढ़ने वाली महिला

हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरे चरण.

बता दें कि, स्टेट CID के एक DSP सूत्र से सूचना मिली है कि राहुल गांधी आज भी पानीपत में ठहराव नहीं करेंगे. दिल्ली से चौपर बुलाया गया है. रैली के बाद BY AIR राहुल गांधी दिल्ली जाएंगे. बता दें कि पानीपत के बाद करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के शम्भू बॉर्डर होते हुए राहुल पंजाब के लिए रवाना होंगे.

