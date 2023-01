पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट: परिवार के 6 लोग जिंदा जले, मरने वालों में पति पत्नी और चार बच्चे शामिल

पानीपत: वीरवार को तहसील कैंप पानीपत में सिलेंडर ब्लास्ट (cylinder blast in panipat) हो गया. घर में सिलेंडर में आग लगने से पति पत्नी समेत चार बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों मजदूरी करते थे. ये पूरा परिवार करीब डेढ़ साल से पानीपत तहसील कैंप में रह रहा था. मूल रूप से परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. मरने वालों में अब्दुल करीम (50 साल), अफरोजा (46 साल), इशरत खातून (18 साल), रेशमा (17 साल), अफान (7 साल) और अब्दुल शकुर (10 साल) शामिल हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची.

खबर है कि परिवार का मुखिया अब्दुल करीम और उसकी पत्नी अफरोजा अपने दो बेटों के साथ पहले से ही पानीपत में रहते थे. उनकी दोनों बेटियां वेस्ट बंगाल में रहती थीं. करीब एक महीने पहले दोनों बेटियों को यहां बुलाया गया था, क्योंकि अब्दुल करीम अपनी बड़ी बेटी इशरत खातून की शादी पानीपत में करना चाहता था. रविवार को लड़के वाले इशरत खातून को देखने के लिए आने वाले थे.

मृतकों के परिजन की बाइट

इससे पहले भी सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले से सिलेंडर ब्लास्ट की खबर सामने आई थी. जिसमें करीब सात झुग्गियां जलकर राख हो गई थी. सोमवार को बावल रोड स्थित करनावास गांव रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट (cylinder blast in rewari) हो गया था. जिसकी वजह से बावल रोड पर बनी 2 दर्जन से अधिक झुग्गियों में आग (fire in slum in rewari) लग गई थी. बताया गया कि गैस रिसाव होने की वजह से ये हादसा हुआ. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ज्यादातर झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी.

मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के बावल रोड स्थित गांव करनावास में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई. कुछ दिन पहले ही झुग्गी में रहने वाले एक युवक की शादी हुई थी. इस आगजनी में उसका शादी का सामान भी जलकर राख हो गया. आग लगने की वजह झुग्गी में रखे सिलेंडर की गैस में रिसाव होना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार गांव करनावास के शराब ठेके के निकट झुग्गी झोपड़ी डालकर कोलकाता के 7 मुस्लिम परिवार यहां रह रहे थे.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट: भीषण आग में 7 झुग्गियां जलकर राख, चाय बनाते समय हुआ हादसा

झुग्गी में रहने वाले सभी कबाड़ का काम करते हैं. बावल रोड स्थित करनावास गांव रेवाड़ी (rewari karnawas village) में सुबह चाय बनाते समय अचानक सिलेंडर से गैस लीक हुई गई और आग लग गई. ये आग तेजी से फैली और 7 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पीड़ित अब सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.