पंचकूला: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार दोपहर पंचकूला के सेक्टर 3 में बीजेपी के नए कार्यालय पंच कमल का उद्घाटन (Inauguration of new office of BJP Panch Kamal) करेंगे. उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी होंगे. कार्यक्रम में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज, संगठन महामंत्री रविद्र राजू सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे.

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ शुक्रवार को भाजपा के नए कार्यालय पंचकमल के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण राजनीतिक गतिविधियां और पार्टी का काम लगातार बढ़ रहा है. इसलिए पार्टी कार्यालयों का निर्माण महत्वपूर्ण हो गया है ताकि कार्यकर्ता सुचारू रूप से पार्टी का कार्य कर सकें.

धनखड़ ने बताया कि भाजपा राज्य के कई जिलों में पार्टी कार्यालयों के निर्माण का काम करवा रही है. इनमें से कई जिलों में कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि कुछ जिलों में कार्य अभी चल रहे है. उन्होंने कहा कि सामान्यत: पार्टी का प्रदेश कार्यालय अभी रोहतक में रहेगा. लेकिन अलग-अलग रीजन में अपने कार्यकर्ताओं के कामकाज के लिए पार्टी नए कार्यालय तैयार करवा रही है. पंचकूला बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव के लिए दफ्तर बनाए गए है. इसके अलावा इस कार्यालय में एक सभागार भी शामिल है.

धनखड़ ने कहा कि गुरुग्राम बीजेपी कार्यालय में दो लोकसभा के कार्यकर्ताओं कार्य कर रहे हैं. हालांकि पंचकूला में बने इस नए कार्यालय में तीन लोकसभा के कार्यकर्ता कार्य कर सकेंगे. जिन तीन लोकसभा के कार्यकर्ता यहां कार्य करेंगे उनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला शामिल है.