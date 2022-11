पलवल: फरीदाबाद से सटे पलवल में दहेज हत्या (Murder For Dowry In Palwal) का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला की हत्या (woman murder in palwal) उसके ससुराल वालों ने की है के घाट उतार दिया. फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है.महिला के मायके वालों की कंप्लेन पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की संजय कॉलोनी के रहने वाले लक्ष्मण ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन की शादी कानूनगो मोहल्ला के रहने वाले देवेंद्र के साथ साल 2017 में हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी ससुराल वाले उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे. शादी के एक साल के बाद यानि साल 2018 में उसकी बहन के साथ मारपीट की गई थी. उस दौरान उनकी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से भी निकाल दिया था. इसके बाद इस मामले को लेकर हम इस मामले को लेकर पंचायत में भी गए. पंचायत के फैसले के बाद सभी की सहमति से उसकी बहन ससुराल चली गई थी लेकिन वो फिर से उसे दहेज के लिए तंग करने लगे थे.

लक्ष्मण ने बताया कि उसकी बहन का पति देवेंद्र उनसे दहेज में पांच लाख नकद और बड़ी गाडी की मांग करते हैं. उसने बताया कि 11 नवंबर को उसके पास फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई है. इसके बाद बहन के ससुराल वालों ने फोन काट दिया. सूचना पाकर वह अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन मृत पड़ी थी. उन्होंने जाकर 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. इसके बाद हमने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी तब जाकर पुलिस को मौके पर पहुंची. मामले में जांच अधिकारी प्रीतम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है.