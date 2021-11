पलवल: पलवल शहर के सभी बाजारों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है. दुकानदार दुकानों पर कम और सड़क पर ज्यादा सामान रखते दिखाई देते है, जिससे शहर में जाम (traffic jam in palwal) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. जिसके चलते नगर परिषद की टीम गुरूवार को एक्शन मोड में नजर आई. दरअसल यहां नगर परिषद के अधिकारियों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे दुकानदारों पर प्रशासन का डंडा (encroachment removal campaign in palwal) चलाया है. जिसके चलते अधिकारियों ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया और दुकानों के बाहर लगे बोर्ड और टीन शेड को जेसीबी की सहायता से हटवा दिया.

बता दें कि शहर के पुराने जीटी रोड, रसूलपुर रोड, शेखपुरा मार्केट, जवाहर नगर कैंप, मीनार गेट, रेलवे रोड पर अतिक्रमण की समस्या ज्यादा है. अतिक्रमण को लेकर अब एसडीएम वैशाली सिंह ने सख्त रुख अपनाया है और नगर परिषद के अधिकारियों ने दल-बल के साथ पुरानी जीटी रोड पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी. नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी सामान रखा था, उसको जब्त करना शुरू कर दिया. इसके अलावा दुकानों के आगे लगे टीन शेड व बोर्ड को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया दिया. अभियान के दौरान सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियों को भी सीमित दायरे में रखने की चेतावनी दी गई.

गौरतलब है कि शहर में बिगड़ती जाम व्यवस्था में अतिक्रमण अहम भूमिका निभाता है. दुकानों के सामने आधी सड़क पर सामान रख दिया जाता है, इसके अलावा सामान से आगे रेहड़ी खड़ी करवा दी जाती है, जिससे सड़क पर वाहनों को रोकने की जगह नहीं बचती. सड़क पर बची जगह पर वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है.

नगर परिषद के भवन निरीक्षक चमन लाल तेवतिया ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश मिले थे, जिसके तहत पहले दुकानदारों से हाथ जोड़कर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की गई थी, लेकिन दुकानदारों के नहीं मानने पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है।.उन्होंने कहा कि फिलहाल दुकानदारों के सामान को जब्त किया जा रहा है. अगर उसके बावजूद दुकानदार नहीं मानते है, तो उनके चालान भी किए जाएंगे.

