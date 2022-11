नूंह: खबर नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत खवाजलीकलां गांव की है. जहां कुएं में गिरने (Woman dies after falling in well) से एक अधेड़ उम्र की महिला की मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच इत्तेफाकन हादसा बताकर कर रही है. वहीं मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष के लोगों पर महिला को घरेलू कलह के चलते मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक नूंह के खवाजलीकलांड की रहने वाली 55 साल की जैबुना पत्नी ईसब गांव के ही कुएं पर कपड़े धोने के लिए गई थी. उसी दौरान महिला का पैर फिसल गया और वो (Woman fell in well in Nuh) कुएं में गिर गई. जिससे बाद उसकी मौत हो गई. महिला को कई घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया.

जब इस बारे में महिला के मायके मिर्जापुर राजस्थान के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 3 बच्चों की मां जैबुना को ससुराल पक्ष के लोग अक्सर मारते-पीटते थे और उसे घरेलू कलह से गुजरना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी जान गई है. हालांकि जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा महिला की मौत कुएं में पांव फिसलने से हुई.

परिजनों को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला. महिला की मौत कुएं के अंदर ही हो गई थी. जांच अधिकारी ने कहा कि अब मृत महिला के बेटे के बयान पर पुलिस 174 सीआरपीसी की धारा के आधार पर कार्रवाई कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है. मृतक जैबुना के तीन बच्चे हैं. हालांकि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से मौत के कारणों का खुलासा कर पायेगी.

