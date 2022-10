नूंह: बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बनकर टूट रही (unseasonal rain in haryana) है. बेमौसम बारिश के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया है. रिकॉर्ड बारिश के चलते इलाके की उजीना ड्रेन ओवरफ्लो हो चुकी है. जिसका पानी धान, ज्वार, बाजरा जैसी कई फसलों को खराब कर रहा (damage to millet crop) है. इतना ही नहीं खरीफ की फसलों के खराब (Heavy damage to Kharif crops) होने के साथ-साथ रबी की फसलों की बिजाई पर भी जलभराव होने की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

इसी चिंता में फिरोजपुर मेव गांव के किसान बेहद परेशान हैं. जैसे ही रविवार को बारिश रुकी तो किसान बड़ी तादाद में अपने खेतों की तरफ कंधे पर फावड़ा, हाथ में छतरी लेकर चल दिये. उजीना ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हुआ तो किसानों ने उसे काफी हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेन का पानी खेतों में जमा हो रहा है. धान की फसल खेतों में पककर तैयार थी, जो अब 3-3 फुट पानी खड़ा होने की वजह से पूरी तरह से डूब चुकी (millet crop submerged) है.

खरीफ की फसलों को भारी नुकसान

बारिश होने से बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है. रही सही कसर ड्रेन के पानी ने पूरी कर दी है. अब तो ज्वार की फसल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. धरतीपुत्र अपनी फसलों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इस बार खरीफ की फसल पर पूरी तरह से बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया है. नरमा से लेकर सभी प्रकार की फसलों को बेमौसम बारिश ने नष्ट कर दिया (Farmers crops ruined) है.

यह भी पढ़ें-फरीदाबाद में भारी बारिश की वजह से अनाज मंडी में रखा धान खराब, अन्नदाता हुए परेशान

तकरीबन 10 दिन पहले लगातार पांच दिन हुई बारिश से ही किसान परेशान थे, लेकिन शनिवार को 24 घंटे हुई बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. ऐसी हालत में किसान हताश और निराश है. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है.