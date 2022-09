नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में सीएम फ्लाइंग व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने पुन्हाना खंड के 6 राशन डिपो पर (CM Flying raid in Nuh) छापेमारी की. छापेमारी के दौरान टीम को दो राशन डिपो पर राशन वितरण में गड़बड़ी मिली. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने दो डिपो धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के डीएसपी राजेश चेंची ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को राशन वितरण में गड़बड़ी की सूचना मिली थी.

उन्होंने कहा कि गांव सिंगार, गुलालता और मढीयाकि के डिपो होल्डर गरीबों के राशन वितरण में गड़बड़ी की (Irregularities In Ration Shops in nuh ) शिकायत आई थी. सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग के उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार व उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नूंह की संयुक्त टीम डिपो पर रेड (Raid on ration depot in nuh) की. टीम ने गांव गुलालता अटैच खोटा पट्टी में तारीफ डिपो होल्डर व रसूलपुर डिपो को चेक किया.

जहां पर जांच के दौरान डिपो पर पीओएस मशीन के अनुसार 596 क्विंटल 31 किलोग्राम गेहूं, 11 क्विंटल 28 किलोग्राम चीनी, 39 क्विंटल 91 किलोग्राम बाजरा, 11 क्विंटल 43 किलोग्राम नमक कम मिला. सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव मंढीयाकी में साबिर डिपो की जांच की. जांच के दौरान इस डिपो पर पीओएस मशीन के अनुसार 6 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूं व 17 किलोग्राम चीनी कम पाई गई.

दोनों डिपो होल्डरों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक ने पुन्हाना थाना व बिछौर थाना पुलिस को शिकायत कर मुकदमा दर्ज (Fir on Dipo holder in Nuh) कराया है. मुकदमे दर्ज होने के बाद दोनों डिपो होल्डर फरार हैं. जिनकी पुलिस तलाश कर रही है. सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेंची ने बताया कि संयुक्त टीम ने अन्य डिपो होल्डरों तौफीक अहमद, नूर मोहम्मद, हसीन निवासी गांव सिंगार के डिपो का निरीक्षण किया गया.

इन सभी राशन डिपो (Ration dipo holder in nuh) में पीओएस मशीन के मुताबिक स्टॉक ठीक पाया गया. उन्होंने बताया की जिले में गरीबों के हक पर डाका डालने वाले डीपो धारकों से सख्ती से निपटा जा रहा है. शिकायत मिलने पर डिपो होल्डरों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है.





