नूंह: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही हैं. तीसरी लहर में पहली बार देश में 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले. वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटो कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus infection in haryana) के 6,883 नए मामलें दर्ज किए गए. वहीं नूंह के पिनगवां में पुलिस ने कोरोना नियम का पालन न करने वालों का चालान काट रही हैं.

अब जिला के थानों में अब नो मास्क, नो वैक्सीनेशन, नो एंट्री (no mask no vaccination no entry in nuh) का फार्मूला भी पुलिस थानों में लागू कर दिया गया हैं. अब थानों में सिर्फ वही लोग अपने कामकाज के लिए जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई हुई हैं. एसआई बच्चू सिंह ने बताया कि पुलिस थाने में कोरोना नियमों का कड़ाई (police increased strictness in nuh) से पालन करवाया जा रहा है, लापरवाही बरतने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

बच्चू सिंह लोगों से अपील की है की सभी लोग कोरोना का टीका लगवायें, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और भीड़भाड़ की स्थानों में जाने से बचें. उन्होंने कहा की जिसको लेकर पुलिस समय-समय पर लोगों को जागरूक बीच जागरूता अभियान भी चला रही हैं. अगर व्यक्ति कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो ना केवल खुद की बल्कि बहुत सारे लोगों में कोरोना का संक्रमित कर सकता हैं. पुलिस अपनी तरफ से संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

