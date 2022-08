नूंह: पुन्हाना होडल रोड पर मंगलवार की देर रात एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए सेना के जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ (Army jawan died in road accident in Nuh) दिया है. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद (Road Accident in Nuh) हसन मोहम्मद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हसन मोहम्मद जिला नूंह के बिछोर गांव का रहने वाला (Indian Army jawan Hasan Mohammad) था. नूंह में सड़क हादसे में आर्मी जवान की मौत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव और आस-पास के क्षेत्र में मातम छा गया.

22 अगस्त को छुट्टी पर आया था- प्राप्त जानकारी के अनुसार बिछोर निवासी हसन मोहम्मद पिछले सात साल से असम में अपनी सेवाएं दे रहे थे. हसन मोहम्मद 22 अगस्त को ही छुट्टी पर अपने गांव बिछोर आए थे. अगले दिन 23 अगस्त की रात को वो किसी काम के सिलसिले में सिंगार गांव जा रहे थे. रात को पुन्हाना होडल मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो (Indian Army jawan Hasan Mohammad dies) गए.

भारतीय सेना के जवान हसन मोहम्मद का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार.

आरआर अस्पताल में ली अंतिम सांस: घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने हसन मोहम्मद को उपचार के लिए मेवात के शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज (SHKM Government Medical College) में भर्ती करवाया. जहां पर डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

बताया जा रहा है कि शहीद हसन मोहम्मद का सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर दिल्ली के आर्मी अस्पताल भेज दिया है. जहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिछोर में लाया गया. बता दें कि गांव के आसपास के उनके सभी फौजी साथी अंतिम विदाई देने के लिए शरीक हुए. हसन मोहम्मद के पार्थिव शरीर को लेकर आर्मी का ट्रक जब उनके गांव पहुंचा तो कई बाइक सवार युवा हाथ में तिरंगे लेकर उनके साथ-साथ चले और हसन मोहम्मद को अंतिम विदाई दी.