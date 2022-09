नूंह: हरियाणा में बीते चार दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश का कहर कुछ इस तरह से बना हुआ कि अच्छे खासे मकान भी अब ढहने लगे हैं. प्रदेश के नूंह में भी बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है. बारिश के कारण क्षेत्र में पूरी तरह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

नूंह में बारिश के कारण मालब गांव में तीन (House collapsed in Malab village Nuh) लोगों के मकान ढह गए. इनके मकान ढहने से एक बच्चे, एक महिला सहित तीन घायल हो (House collapsed in rain in Nuh) गए. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, मकान गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक मालब गांव की शहजाद पट्टी में शौकत, खलील और जमील के मकान ढह गए हैं. शनिवार देर शाम को इनका परिवार बारिश की वजह से अपने घर पर ही था. पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पीड़ितों के मकान भरभराकर गिर गए. मकान गिरने से मलबे में दबे रबीना, हसद (पांच वर्ष) और रिकमा गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि रबीना का पैर फ्रेक्चर हो गया.



इस हादसे में घायल हुए तीनों को उनके परिजन अस्पताल में उपचार के लिए ले गए. डॉक्टरों ने उपचार के बाद हसद और रिकमा को छुट्टी दे दी है, जबकि रबीना का अभी इलाज चल रहा है. मकानों के गिरने से उनका काफी नुकसान हुआ है. इस हादसे के बाद इनके घरों पर गांव के काफी लोग इनकी मदद करने के लिए पहुंच गए. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

