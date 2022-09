नूंहः हरियाणा के नूंह में सड़क हादसा (Accident in Nuh) हुआ है. हादसा पुन्हाना-शिकरावा मार्ग पर राजपुर कुहुकबान गांव के समीप हुआ. जहां पुन्हाना से वापस घर लौट रहे एक किसान को कंटेनर ने टक्कर मार दी. हादसे में किसान की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत (Farmer death in accident in Nuh) हो गई. जानकारी के अनुसार मृतक किसान नूर मोहम्मद पुत्र नबीला उम्र 55 साल राजपुर कुहुकबान का रहने वाला है. वो किसी काम से पुन्हाना गया हुआ था. जब वापस लौट रहा था तो हादसे का शिकार हो गया.

बताया जा रहा है कि जब किसान वापस लौट रहा था तो गांव के समीप ही उसे कंटेनर ने टक्कर मार दी. हादसे के बाद कंटनेर चालक कंटनेर छोड़कर फरार हो गया. कंटेनर का नंबर एचआर 74 बी 9417 है. टक्कर इतनी भयंकर थी कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे कि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे गई. जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि मृतक के शव को अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा से पोस्टमार्टम कराया गया है.

जांच अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने कंटनेर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है. जांच अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद से कंटेनर चालक फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी ड्राइवर को दबोच लिया जाएगा. हादसे के बाद किसान के परिवार में मातम पसर गया है.

