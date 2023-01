नूंह में चार आरोपी गिरफ्तार.

नूंह: अपराध जांच शाखा टीम तावड़ू (crime investigation branch team tavadu) को बड़ी कामयाबी मिली है. टीम ने वाहन लूट गिरोह के चार वांछित बदमाशों को अवैध हथियार, चोरी की एक कार, दो फर्जी नंबर प्लेट व तीन चोर चाबियों सहित (four accused arrested in nuh) दबोचा है. पकड़े गए सभी चार आरोपियों पर अलग-अलग राज्य में लगभग 73 मुकदमे दर्ज हैं. सदर थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 2 जनवरी की रात पुलिस को सूचना मिली कि इकराम, अजरुद्दीन निवासी जैमत व सदर LlE आजाद निवासीयान रिठट को किसी वरादात को अंजाम देने के उद्देश्य से कार में सवार होकर आने वाले हैं. सभी अवैध हथियार से लैस हैं जिन्हें तावडू के गुरनावट गांव में रेलवे पुल के नीचे से काबू किया जा सकता है.

सूचना मिलते ही एक टीम गठित कर मौके पर भेजी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच नाकेबंदी कर दी तभी गांव की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो सभी ने कार सहित भागने की कोशिश की. लेकिन उन्हें वहीं पर काबू कर (four accused arrested in nuh) लिया गया. दबोचे गए चारों युवकों ने पुलिस पूछताछ में अपनी पहचान इकराम उर्फ अकरम व अजरुद्दीन निवासी जैमत थाना पुन्हाना जिला नूंह व सदर और आजाद निवासी रिठट के रूप में कराई.

तलाशी लेने पर तीन देसी कट्टे, एक चोरी की कार, तीन चोर चाबियां, दो फर्जी नंबर प्लेट बरामद (Four arrested with illegal weapons in Nuh) की गई है. पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला नूंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी इकराम वाहन लूट गिरोह का सरगना है. जिस पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के अलग-अलग थानों में वाहन लूट, फिरौती, लूट, चोरी, एटीएम तोडने के करीब 43 मुकदमें दर्ज हैं. आरोपी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस का इनामी बदमाश था.

वहीं आरोपी सदरुद्दीन उर्फ सदर पुत्र अली निवासी रीठट पर करीब वाहन लूट व एटीएम तोडने के अलग-अलग राज्यों में करीब 15 मुकदमों में वाछिंत था. तो आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अजरु पर वाहन चोरी के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं. सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में अन्य अहम वारदातों का खुलासा होने से इंकार नहीं किया जा सकता.

