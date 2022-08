नूंह : हरियाणा के फिरोजपुर झिरका उपमंडल (Firozpur Jhirka Sub Division) को सीएचसी की सौगात मिलने जा रही है. करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सीएचसी का लाभ अब आम लोग उठा सकेंगे. बता दें कि सीएचसी का निर्माण कार्य 90 फ़ीसदी तक हो चुका है. इस माह के अंत तक सभी निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा. वहीं सितंबर माह के शुरुआत में अस्पताल भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासीय भवन को भी सितंबर माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.

बता दें कि लगभग 5 साल से फिरोजपुर झिरका उपमंडल के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं (Healthcare Facility in Nuh) किराए पर लिए गए तीन कमरों में दी जा रही थी. कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा इलाज के लिए आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. फिरोजपुर झिरका का सरकारी अस्पताल (Construction of CHC in Firozpur Jhirka sub division) भवन खंडहर होने के कारण वर्ष 2017 में तोड़ दिया गया था. वर्ष 2020 तक नया अस्पताल भवन बनकर तैयार होना था, लेकिन कोविड महामारी में कार्य तेज गति से नहीं हो पाया. जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. फिरोजपुर झिरका सीएचसी भवन 7 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है. इस अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि इलाज करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए भी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए बेहतर दर्जे के आवासीय भवन बनाए गए हैं. फिरोजपुर झिरका इलाका राजस्थान की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है. इस खंड में तकरीबन 60 गांव आते हैं. सरकारी अस्पताल (Government Hospital of Firozpur Jhirka) में इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन जगह का अभाव होने की वजह से मरीजों और तीमारदारों के साथ-साथ इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन सितंबर माह में लोगों की सेहत के लिहाज से अच्छी खबर लेकर आ रहा है. अगले माह से फिरोजपुर झिरका सीएचसी में लोगों को बेहतर तरीके से इलाज दिया (Firozpur Jhirka Sub Division Nuh) जाएगा.